«Я вас, идиотов, спасти пытаюсь». Арестович вновь вляпался в скандал. 18+

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Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович попал в очередной скандал, комментируя, почему украинцы должны избрать его следующим президентом Украины.

Арестович во время одного из эфиров политического обозревателя Юрия Романенко ответил на комментарии украинцев о том, что из-за его резких заявлений народ не проголосует за него на предстоящих президентских выборах.

«Я вас хочу спросить, долбо*бы, бл*дь! Если вы за меня не проголосуете, кому от этого будет хуже? Вы подумайте своей тупоголовой башкой, бл#дь! Я буду сидеть на яхте после окончания войны в Тихом океане и есть омаров и вести семинары. А что будет с вами, если вы за меня не проголосуете? Вы подумайте своей глупой башкой?», — ответил Арестович.

По его словам, которые приводит «Корреспондент», украинский народ «хочет слышать рассказы о том, что он большой, светлый и славный».

Он заявил, что украинский народ всегда себя восхваляет и не признает, что имеет отдельные недостатки.

“Кого вы выберете? Вы выберете того, кто вам скажет, как вы славны и велики, но и слова не скажет, как вы плохи. Так они идиоты будут насиловать ваших дочерей, сбивать ваших сыновей на машине, эксплуатировать вас, а вы все продадите им. Продадите свое будущее, будущее своих детей и свое благополучие», – сказал экс-советник ОП.

Арестович добавил, что хочет стать между системой, которая «эксплуатирует и сжирает» украинцев.

«Я вас, идиотов, спасти пытаюсь», – утверждает он.

Напомним, что вскоре после ракетного удара российских войск по дому в Днепре в январе 2023 года, в результате которого погибли 44 человека, Арестович заявил, что ракета Х-22 была сбита украинскими силами ПВО, в результате чего она упала на этот жилой дом.