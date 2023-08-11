Лишенный гражданства террорист нелегально проник в Азербайджан и был арестован (видео) |
Министр Набиев встретился с Маском |
6 человек пострадали в тяжелой автоаварии в Агстафинском районе (фото) |
Община Западного Азербайджана призвала Пашиняна не вмешиваться в дела страны |
Западные азербайджанцы осудили провокацию армянского духовенства |
Украинские дети побывали в Шамахы (фото) |
Азербайджан отреагировал на провокационные заявления Пашиняна |
Баку отреагировал на статью «Коммерсанта» |
Вывезенного из Карабаха Рубена отправят в Африку |
Главное Общество

6 человек пострадали в тяжелой автоаварии в Агстафинском районе (фото)

6 человек пострадали в тяжелой автоаварии в Агстафинском районе (фото)

В селе Ашагы Гёйджали Агстафинского района произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.

В результате столкновения автомобилей марок ВАЗ-2106 и Toyota Camry С.Мамедова 1961 г. р., Ш.Мамедова 1989 г.р., Т.Мамедов 2016 г.р., Дж.Мамедов 2013 г.р., Дж.Мамедов 1984 г.р. и В.Насибов 1982 г.р. получили телесные повреждения различной степени тяжести, уточняет «Репорт».

Пытавшаяся доставить раненых в больницу машина скорой помощи по дороге также попала в ДТП. Пострадавшие были доставлены в больницу на другой машине скорой помощи.

По данному факту проводится расследование.

Теги:
Из этой рубрики
Лишенный гражданства террорист нелегально проник в Азербайджан и был арестован (видео)
Общество

Лишенный гражданства террорист нелегально проник в Азербайджан и был арестован (видео)

2023/08/12, 00:05
6 человек пострадали в тяжелой автоаварии в Агстафинском районе (фото)
Общество

6 человек пострадали в тяжелой автоаварии в Агстафинском районе (фото)

2023/08/11, 22:58
Украина выслала в Азербайджан Алекберова
Общество

Украина выслала в Азербайджан Алекберова

2023/08/11, 22:04
Украинские дети побывали в Шамахы (фото)
Общество

Украинские дети побывали в Шамахы (фото)

2023/08/11, 19:38
Возобновлено судебное расследование по делу Салима Муслимова
Общество

Возобновлено судебное расследование по делу Салима Муслимова

2023/08/11, 17:53
"Экспертное заключение" бывшего генпрокурора МУС Окампо - есть политический заказ
Общество

«Экспертное заключение» бывшего генпрокурора МУС Окампо – есть политический заказ

2023/08/11, 17:36
"День сурка": И снова вспыхнули баталии вокруг школьной формы
Общество

«День сурка»: И снова вспыхнули баталии вокруг школьной формы

2023/08/11, 17:25
Еще на двух дорогах в Баку снижена скорость движения
Общество

Еще на двух дорогах в Баку снижена скорость движения

2023/08/11, 17:13
Община Западного Азербайджана обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека
Общество

Община Западного Азербайджана обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека

2023/08/11, 16:59