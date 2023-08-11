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СМИ: третий раунд консультаций по Украине может пройти в Турции

СМИ: третий раунд консультаций по Украине может пройти в Турции

Турция может принять третий раунд консультаций по Украине после заседания в саудовской Джидде.

О такой возможности пишет газета Hurriyet.

По ее данным, следующее заседание намечено на октябрь. Издание указывает, что «не стоит удивляться, если хозяйкой третьего раунда станет Турция». Анкара, как отмечается, оказывает полную поддержку этим инициативам, в том числе и потому, что является страной, которая «открыто и четко может говорить со всеми сторонами» конфликта.

В частности, в Джидде Турция заявила, что «необходимо продемонстрировать, что в сторону РФ будут сделаны определенные шаги» в контексте зерновой сделки. Кроме того, турецкая сторона, как отмечает Hurriyet, настаивала в ходе саудовского раунда консультаций, что «без включения России в процесс урегулирования результатов не добиться». Похожую позицию высказал и Китай. Германия же в свою очередь считает, что на текущем этапе включение России в данный формат консультаций неверно, и Москва может присоединиться к нему «в правильное время» после создания условий для этого.

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