Правительство потратило на прическу и макияж Меркель €55 тысяч за два года

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Правительство Германии потратило почти €55 тысяч на прическу и макияж бывшего канцлера Ангелы Меркель с момента ее ухода с поста в 2021 году. Об этом пишет Tagesspiegel.

Меркель по-прежнему выставляет федеральному правительству счета за некоторые расходы. Согласно документам, полученным Tagesspiegel, канцелярия оплачивает прически и макияж Меркель как на публичных, так и на частных мероприятиях. В этом году счет был погашен на €17 200, а в прошлом году — на €37 780.

Сейчас Ангела Меркель не работает со своим давним визажистом, а пользуется услугами нового мастера по прическам и макияжу, который также работает дизайнером одежды в Берлине.

«Принятие на себя расходов связано с выполнением постоянных официальных обязанностей — независимо от того, являются ли они публичными или непубличными», — прокомментировали Tagesspiegel расходы Меркель в канцелярии Германии.