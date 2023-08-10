ООН призвала Иран отменить законы о ношении хиджаба

107 Просмотров

ООН призвала Иран отменить смертную казнь и законы о ношении хиджаба.

В отчете, представленном Верховному комиссару ООН по правам человека и генеральному секретарю, содержится призыв к прекращению растущего числа казней в Иране и отмене правила об обязательном ношении хиджаба, передает АПА.

В отчете также содержится призыв к Ирану немедленно прекратить казнить людей, в том числе задержанных в ходе протестов, а также приговоренных к смертной казни за преступления, связанные с наркотиками.

По данным правозащитной организации Ирана, базирующейся в Норвегии, только в этом году были казнены более 350 иранцев. Было отмечено, что это на 36% больше, чем за тот же период прошлого года.