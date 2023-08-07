Лавров в телефонном разговоре с Ван И обсудил Украину

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), министр иностранных дел КНР Ван И провели телефонный разговор, в котором выразили неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая, а также попыток сдержать развитие двух стран посредством санкций.

«Министры обсудили ряд актуальных вопросов международной повестки. Было отмечено общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая, попыток сдержать их развитие посредством санкций и других нелегитимных методов. Дана позитивная оценка конструктивному диалогу и высокому уровню взаимодействия между Москвой и Пекином в рамках ООН, БРИКС, ШОС, Группы двадцати и других международных структур», – говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что Лавров и Ван И также обсудили войну в Украине. Их разговор в очередной раз подтвердил единство или широкое созвучие подходов Москвы и Пекина к мировым делам, подчеркнули в МИД РФ.