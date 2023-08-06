Средиземное море прогрелось до рекордного уровня

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Средняя температура воды на поверхности Средиземного моря повысилась до рекордного уровня и составляет 28,4 градуса Цельсия. Об этом сообщил Турецкий фонд морских исследований, передает CNN Türk.

«Средняя температура воды на поверхности Средиземного моря поднялась до 28,4 градуса – уровня, которого никогда не было раньше. Это может серьезно повлиять на морскую жизнь, потенциально приводя к вымиранию видов», – говорится в сообщении фонда.

Отмечается, что самая опасная ситуация складывается в восточной части Средиземного моря.

«В бассейне Средиземного моря Восточное Средиземноморье является наиболее уязвимым… Изменения климата негативно влияют на экосистему Средиземноморья, но также негативное влияние оказывает локальная деятельность, в частности чрезмерный лов рыбы, отходы, прибрежные насыпные зоны и углубление дна», – сказала глава фонда Сибель Сезер.

По ее словам, в Средиземном море уже наблюдается изменение географического распределения местных видов и появление нетипичных.