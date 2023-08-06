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ВСУ уничтожили еще 590 вражеских солдат и 16 единиц бронетехники

ВСУ уничтожили еще 590 вражеских солдат и 16 единиц бронетехники

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 590 российских военнослужащих. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 249700 единиц живой силы. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.08.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 249 700 (+590) человек ликвидировано;
танков – 4237 (+5) ед.;
боевых бронированных машин – 8262 (+11) ед.;
артиллерийских систем – 4965 (+22) ед.;
РСЗО – 705 (+1) ед.;
средства ПВО – 466 (+0) ед.;
самолетов – 315 (+0) ед.;
вертолетов – 311 (+0) ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 4126 (+10) ед.;
крылатые ракеты – 1359 (+12) ед.;
корабли/катера – 18 (+0) ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 7441 (+19) ед.;
специальная техника – 734 (+4) ед.

Отмечается, что в течение суток произошло 30 боевых столкновений.

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