ВСУ уничтожили еще 590 вражеских солдат и 16 единиц бронетехники

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За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 590 российских военнослужащих. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 249700 единиц живой силы. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.08.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 249 700 (+590) человек ликвидировано;

танков – 4237 (+5) ед.;

боевых бронированных машин – 8262 (+11) ед.;

артиллерийских систем – 4965 (+22) ед.;

РСЗО – 705 (+1) ед.;

средства ПВО – 466 (+0) ед.;

самолетов – 315 (+0) ед.;

вертолетов – 311 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4126 (+10) ед.;

крылатые ракеты – 1359 (+12) ед.;

корабли/катера – 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 7441 (+19) ед.;

специальная техника – 734 (+4) ед.

Отмечается, что в течение суток произошло 30 боевых столкновений.