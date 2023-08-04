ВСУ прорвали первую линию вражеской обороны

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Украинским военным удалось прорвать первую линию обороны россиян на некоторых участках юга. Сейчас они вышли на промежуточную линию.

Об этом говорится в заявлении заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.

«Наши войска на юге кое-где уже прорвали первую линию обороны и перешли на промежуточную. И там они сталкиваются с тем, что враг на основных, ключевых господствующих высотах фактически построил инженерные укрепления. Это, безусловно, усложняет движение наших войск и сами боевые действия», – рассказала она.

Маляр отметила, что сейчас россияне перебрасывают свои резервы как на южное, так и на восточное направление. В большинстве своем это профессиональные солдаты.