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ВСУ прорвали первую линию вражеской обороны

ВСУ прорвали первую линию вражеской обороны

Украинским военным удалось прорвать первую линию обороны россиян на некоторых участках юга. Сейчас они вышли на промежуточную линию.

Об этом говорится в заявлении заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.

«Наши войска на юге кое-где уже прорвали первую линию обороны и перешли на промежуточную. И там они сталкиваются с тем, что враг на основных, ключевых господствующих высотах фактически построил инженерные укрепления. Это, безусловно, усложняет движение наших войск и сами боевые действия», – рассказала она.

Маляр отметила, что сейчас россияне перебрасывают свои резервы как на южное, так и на восточное направление. В большинстве своем это профессиональные солдаты.

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