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Казахстанцам предлагают вступить в армию России

Казахстанцам предлагают вступить в армию России

Жители Казахстана стали сталкиваться с интернет-рекламой, предлагающей вступить в российскую армию, пишет Reuters.

В рекламе говорится, что заключившие контракт с армией РФ получат разовую выплату в размере 5300 долларов (около 500 тысяч рублей), а также ежемесячную зарплату в размере не менее 190 тысяч рублей и дополнительные выплаты, размер которых не указывается.

Агентство отмечает, что реклама явно ориентирована на казахстанцев. В частности, на ней изображены флаги России и Казахстана, рядом с которыми размещен слоган «Плечом к плечу».

Как пишет Reuters, в объявлении указан сайт, предлагающий поступить на службу в армию на Сахалине. Сайт создан агентством по развитию человеческого капитала Сахалинской области, которое специализируется на подборе персонала.

На вопросы журналистов ни организация, ни министерство информации и общественного развития Казахстана не ответили.

Согласно уголовному кодексу Казахстана, гражданам республики грозит от пяти до девяти лет лишения свободы за участие в иностранном вооруженном конфликте при отсутствии признаков наемничества. Наказание за наемничество предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы.

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