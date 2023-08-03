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ВСУ используют советские танки из-за потери западной техники

ВСУ используют советские танки из-за потери западной техники

Обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при наступлении пустили старые советские танки и БМП из-за огромных потерь западной техники.

«Из-за больших потерь украинцы начали перебрасывать на передовую менее оснащенные бригады с советскими танками Т-72 и БМП», — указал он.

В статье отмечается, что с начала контрнаступления на Южном направлении украинским войскам пришлось столкнуться с сильной российской артиллерией в сочетании с минными полями. Журналист уточняет, что в итоге украинцы вынуждены покидать свои позиции и отступать.

Экс считает, что решение отправить на передовую оснащенные советской техникой бригады может спровоцировать большие беды: если такая машина наедет на мину, то ее экипаж практически не будет иметь шансов выжить.

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