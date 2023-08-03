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МEDİA об угрозах в адрес участников Шушинского глобального медиафорума

МEDİA об угрозах в адрес участников Шушинского глобального медиафорума

Агентство развития медиа Азербайджана (МEDİA) распространило заявление в связи с кампанией угроз в социальных сетях в адрес участников прошедшего в Шуше Глобального медиафорума «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции».

«Проведенный 21-23 июля в городе Шуша – культурной столице Азербайджана Глобальный медиафорум «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции», в котором приняли участие 150 зарубежных гостей из 49 стран мира, в том числе руководители государственных информационных агентств 34 стран, 12 международных организаций, медиа-структур, высокопоставленные медиа-эксперты и журналисты, расценивается как историческое событие, имеющее международный общественный резонанс благодаря своим серьезным и профессиональным месседжам, направленным в будущее».

Кроме того отмечается, что целью проведения форума было обсуждение будущих направлений развития журналистики, которая распространяет общественно значимые новости в обновляющемся почти со скоростью света мире, с многочисленными технологическими инновациями. На форуме состоялось подробное обсуждение новых инструментов в журналистике и коммуникации в цифровую эпоху и роль СМИ в этом контексте, в центре внимания были современная роль традиционных медиа, их будущее, трудности и новые направления, появившиеся в журналистики на фоне новых тенденций, а также результаты применения цифровых инструментов в этой сфере.

«Однако, к сожалению, правительство Армении и близкие к нему круги, сознательно пытаясь политизировать суть Глобального медиафорума «Новые медиа в эпоху 4-й промышленной революции», исходя из своих ограниченных меркантильных интересов, проводят кампанию клеветы и ненависти в социальных сетях об участвовавших в этом престижном мероприятии экспертах высокого уровня, журналистах, имеющих влияние на международное общественное мнение, пытаются бросить тень на их репутацию и демонстрируют позицию, которая никоим образом не совместима с журналистской этикой.

Мы, как Агентство развития медиа Азербайджанской Республики, от имени азербайджанских журналистов осуждаем подобную клеветническую кампанию, расцениваем это как террор против свободы слова и журналистики, заявляем о недопустимости использования форума, который руководствовался профессиональными принципами и был посвящен только проблемам, вопросам развития перспективы современных СМИ, как инструмента языка ненависти», – говорится в заявлении.

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