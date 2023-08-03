«Вы очень некрасивая». Журналист посоветовал Симоньян стоять спиной к камере

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Владимир Бирюков, ведущий украинского ТВ, решил дать совет своей российской коллеге. По мнению Владимира, Маргарите Симоньян стоит сделать несколько хороших фото и использовать их во время своих программ и интервью на ТВ, а самой в это время находиться спиной к камере.

«Не обижайтесь, но вы очень некрасивая. Общайтесь и фотографируйтесь спиной. Очень вас прошу», – заявил украинский журналист, обратившись к Симоньян

Свое мнение ведущий высказал, комментируя публикацию, размещенную Симоньян в соцсети.

«Обычно я такого не говорю и не пишу женщинам, но Маргарита – исключение, тем более, она сама заявила, что к женщинам себя не относит. Не хотелось бы вас обидеть, но я просто констатирую факт – вы совсем не привлекательны, стоит даже сказать, некрасивы. Перед камерой вам лучше показываться исключительно со спины. Это моя к вам убедительная просьба», — написал под постом Симоньян украинец.