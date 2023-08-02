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ISW: Иран готовится к строительству заводов по выпуску БПЛА в РФ и Беларуси

ISW: Иран готовится к строительству заводов по выпуску БПЛА в РФ и Беларуси

Иран занимается подготовкой к строительству заводов по производству дронов в Беларуси и России. Это должно помочь Москве нарастить свою «армию» БПЛА, а Тегерану – привлечь валюту в страну.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW.

По информации аналитиков, 31 июля министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин на встрече с министром обороны Ирана бригадным генералом Мохаммадом Резой Аштиани обсуждали создание завода по производству дронов-камикадзе в Беларуси для поддержки российского вторжения в Украину.

Ранее иранские инженеры изучали возможность трансформации завода в Гомеле, Беларусь, в предприятия по производству дронов. В июне США сообщили, что Иран помогает России построить завод по производству дронов в Елабуге, РФ.

Строительство завода по производству иранских беспилотников в Беларуси облегчит логистические проблемы, с которыми сталкивается Россия при транспортировке дронов из Ирана в РФ через Ближний Восток. В свою очередь, сборка БПЛА позволит Ирану привлечь валютные средства в экономику.

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