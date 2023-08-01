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«Через несколько месяцев». Пентагон озвучил сроки передачи F-16 Киеву

"Через несколько месяцев". Пентагон озвучил сроки передачи F-16 Киеву

Помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин заявила, что Запад передаст Киеву истребители F-16 только после подготовки ВСУ к их применению, ориентировочно — через несколько месяцев.

«Я бы сказала, что в эти предстоящие несколько месяцев мы будем напряжённо работать, особенно с некоторыми ключевыми европейскими союзниками, над тем, чтобы гарантировать получение украинцами необходимых им платформ, а также, конечно, подготовки. Речь идёт о достаточно сложной платформе», — заметила Карлин.

Помощник шефа Пентагона добавила, что США активно обсуждает этот вопрос с Данией и Нидерландами, которые вызвались координировать усилия по передаче бомбардировщиков ВСУ. Она объяснила, что передача необученным украинским бойцам сложной техники результатов на фронте не приносит.

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