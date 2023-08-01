Махмудов: Хачатурян и члены его семьи подстрекали армян к провокациям

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«Вагиф Хачатурян и члены его семьи подстрекали других армян к провокациям против жителей Мешали».

Об этом заявил свидетель геноцида в Мешали Сулейман Махмудов.

Он рассказал, что его мать была убита вооруженной группой, в состав которой входил В.Хачатурян: «Им не удавалось захватить весь Мешали, они ворвались в село из окраин. Нам удалось, хотя и с трудом, вывести из села женщин и детей. Оставшиеся жители были захвачены вооруженным отрядом. Вооруженные армяне, среди которых был и Вагиф Хачатурян, окружили наш дом. Я сказал своему младшему брату вывести из дома отца и мать. Когда они уходили из села, армяне открыли по ним огонь. Пуля попала в голову моей матери, она скончалась на месте. Это было ужасно» (цитата по «Репорту»).

По словам очевидца, вооруженные армяне убили в селе четырех членов одной семьи и еще пять человек из другой семьи: «Если бы помощь не подоспела, случилась бы еще большая трагедия. К счастью, по истечении многих лет, один из этих преступников пойман. Наказание Вагифа Хачатуряна, чьи руки обагрены кровью моей матери, родственников и односельчан, будет для меня утешением».

Член добровольческого батальона самообороны села Мешали Кямран Раджабов, рассказал, что он был тяжело ранен во время обстрела села: «Моя жена с маленьким сыном бежала в лес. На сильном морозе мой сын погиб, ему не было и двух лет. Меня после ранения вывезли из села и доставили в Агдам. Боль от пережитого в селе Мешали стала для меня хуже смерти».

По его словам, он знал отца Вагифа Хачатуряна – Черкеза и его брата Илью: «Они были националистами и настраивали армян, проживающих в соседнем селе Бадара, против азербайджанцев, готовили провокации. Вагиф Хачатурян и его брат были в составе вооруженного отряда, напавшего на наше село. Наряду с армянами в этот отряд входили и русские солдаты, которые также стреляли по жителям села. Известие об аресте Вагифа Хачатуряна, который был участником убийств, совершенных против нашего народа, порадовало нас. Мы благодарны Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву за то, что он сделал этот день возможным. Благодаря президенту и мощи нашей армии виновные в преступлениях против нашего народа варвары понесут заслуженное наказание».