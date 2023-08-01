Баку примет чемпионат Европы по гандболу среди девушек

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С 5 по 13 августа в столице Азербайджана пройдет чемпионат Европы по гандболу среди девушек до 17 лет.

Согласно информации Федерации гандбола Азербайджана, после церемонии открытия, которая начнется 5 августа в 17:15, наша сборная проведет свою первую встречу с Грузией. На следующий день наши гандболистки встретятся со сборной Словении, а 7 августа сыграют со сборной Боснии и Герцеговины. Команда завершит групповой этап матчем со сборной Литвы 9 августа.

Все игры сборной Азербайджана запланированы на 18:00.

В субботу, 12 августа, состоятся матчи за 9-10, 5-8 места и полуфинальные игры.

На следующий день пройдут матчи за 7-8, 5-6 и 3-4 места.

Соревнования завершатся в этот же день в 18:00 финальным матчем.

Помимо сборной Азербайджана в чемпионате Европы, который пройдет в Бакинском дворце спорта, примут участие также команды Боснии и Герцеговины, Словении, Литвы, Грузии, Испании, Израиля, Греции, Люксембурга и Фарерских островов.