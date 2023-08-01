ВСУ освободили около 241 кв.км. |
Гафарова проинформировала зарубежных коллег об армянских провокациях |
Вертолеты ВВС Беларуси вторглись в Польшу (видео) |
«Если они меня послушают, то поймут. Они знают, что я стою за своими словами». Интервью Алиева Euronews (видео) |
«Выиграть войну или установить мир». Алиев раскрыл суть своей миссии |
Алиев: Основное внимание пунктам мирного договора уделяют министры |
Президент Азербайджана Алиев: Я подумал, что ЕС может стать лучшим |
Президент Алиев указал на свободное передвижение карабахских армян в Армению и обратно |
Алиев коснулся отношений стран Южного Кавказа с Россией после начала войны в Украине |
Главное Спорт

Баку примет чемпионат Европы по гандболу среди девушек

Баку примет чемпионат Европы по гандболу среди девушек

С 5 по 13 августа в столице Азербайджана пройдет чемпионат Европы по гандболу среди девушек до 17 лет.

Согласно информации Федерации гандбола Азербайджана, после церемонии открытия, которая начнется 5 августа в 17:15, наша сборная проведет свою первую встречу с Грузией. На следующий день наши гандболистки встретятся со сборной Словении, а 7 августа сыграют со сборной Боснии и Герцеговины. Команда завершит групповой этап матчем со сборной Литвы 9 августа.

Все игры сборной Азербайджана запланированы на 18:00.

В субботу, 12 августа, состоятся матчи за 9-10, 5-8 места и полуфинальные игры.

На следующий день пройдут матчи за 7-8, 5-6 и 3-4 места.

Соревнования завершатся в этот же день в 18:00 финальным матчем.

Помимо сборной Азербайджана в чемпионате Европы, который пройдет в Бакинском дворце спорта, примут участие также команды Боснии и Герцеговины, Словении, Литвы, Грузии, Испании, Израиля, Греции, Люксембурга и Фарерских островов.

Теги:
Из этой рубрики
Баку примет чемпионат Европы по гандболу среди девушек
Спорт

Баку примет чемпионат Европы по гандболу среди девушек

2023/08/01, 22:06
«Фиорентина» заменит «Ювентус» в Лиге конференций
Спорт

«Фиорентина» заменит «Ювентус» в Лиге конференций

2023/07/31, 22:31
Манафов понесет флаг Азербайджана на церемонии открытия II игр СНГ
Спорт

Манафов понесет флаг Азербайджана на церемонии открытия II игр СНГ

2023/07/31, 21:26
Подписано спонсорское соглашение между SOCAR и "Галатасараем"
Спорт

Подписано спонсорское соглашение между SOCAR и «Галатасараем»

2023/07/31, 19:04
Подписание соглашения между SOCAR и "Галатасараем" запланировано на завтра
Спорт

Подписание соглашения между SOCAR и «Галатасараем» запланировано на завтра

2023/07/30, 22:19
«Барселона» учинила разгром «Реалу»
Спорт

«Барселона» учинила разгром «Реалу»

2023/07/30, 20:57
В Баку стартовал Кубок мира по шахматам (фото, видео)
Спорт

В Баку стартовал Кубок мира по шахматам (фото, видео)

2023/07/30, 18:44
Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира по боксу
Спорт

Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира по боксу

2023/07/30, 13:44
Азербайджанские теннисисты обыграли сборную Армении
Спорт

Азербайджанские теннисисты обыграли сборную Армении

2023/07/29, 19:50