Песков возразил Захаровой

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Угроза атак беспилотников по объектам в Москве очевидна, но меры принимаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал сообщения о том, что беспилотник вновь ударил по IQ-кварталу в «Москва-Сити», где располагаются сразу несколько российских министерств.

Кремль, добавил он, не видит общего между попытками атак беспилотников на башни «Москва-Сити» и террористической атакой в Нью-Йорке 9 сентября 2001 года.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила методы украинских атак на «Москву-Сити» с терактами 11 сентября в США.