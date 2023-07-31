Керимов: Хачатурян и его банда убили 150 пленных азербайджанцев

355 Просмотров

Вагиф Хачатурян и его банда убили 150 пленных азербайджанцев. Об этом сказал в понедельник Азай Керимов, очевидец геноцида, совершенного армянами в селе Мешали.

По его словам, которые приводит «Тренд», в 90-е годы ситуация в селах Мешали и Малыбейли была очень сложной.

«В то время я был начальником штаба батальона специального назначения пост-патрульной службы Шушинского района и нас на вертолете перебросили в село Туг Физулинского района. Ситуация в селах Мешали и Малыбейли тогда была очень сложной. Армяне были вооружены до зубов. Когда мы находились в селе Туг, стало известно, что они оккупировали село Мешали. Через 8 часов после нападения армян на село мы вошли в Мешали с трех направлений. Армяне уже грабили село, воровали зерно. Мы ликвидировали восьмерых напавших на Мешали, все они были жителями села Баллыджа, которое находилось в 2-3 километрах от Мешали. В Карабахе Ходжалы, село Малыбейли, село Гарадаглы Ходжавендского района и село Мешали были окружены селами, населенными армянами. Чтобы добраться из Мешали в Агдам необходимо было пройти через село Баллыджа. Мы знали, что в Мешали дежурит отряд из 10-15 полицейских. Но небольшой отряд мало что мог сделать, поэтому мы понимали, что ситуация там тяжелая. Когда мы добрались до Мешали, армяне уже вовсю грабили село, уносили зерно, одежду. В верхней части села они расстреляли 4 человек. В спины этих людей они выпустили примерно две обоймы. Кому-то отрезали уши, одному – голову. Представьте, они застрелили даже кошек и собак. Одной собаке отрубили голову и выставили ее перед домом. Они подожгли хлев вместе с находившимся там скотом. Из-за запаха гари невозможно было дышать», – рассказал Керимов.

Он также рассказал о моменте, когда узнал о задержании Вагифа Хачатуряна на ППП «Лачин».

«Как только я прочел новость о задержании Вагифа Хачатуряна на ППП «Лачин», сразу взял ноутбук и пошел к отцу. Моему отцу 90 лет, почти 48 из них он проработал председателем хозяйственного объединения в селе Малыбейли. Я показал ему фото Хачатуряна и спросил, знает ли он этого человека. Отец сказал, что Вагиф работал водителем на автотранспортном предприятии и был ярым дашнаком. Я сказал отцу, что Хачатуряна задержали на ППП «Лачин». Из тех, кто совершил Ходжалинский геноцид, почти половина была односельчанами Вагифа. После оккупации в феврале 1992 года Ходжалы армяне, жившие в селе Баллыджа, 24 апреля того же года повесили 150 попавших в плен азербайджанцев. В тот период я докладывал об обстановке Рагиму Газиеву, Ягубу Мамедову. В итоге Ягуб Мамедов крикнул мне, чтобы я звонил не ему, а министру обороны. Я доложил об обстановке Рагиму Газиеву. Мы обращались вплоть до Ягуба Мамедова, чтобы нам дали вертолет с целью предотвращения дальнейших трагических событий, но ничего не было сделано. Армяне из села Баллыджа должны ответить за совершенные преступления. В районе возвышенности выше села Баллыджа они повесили 150 азербайджанцев, попавших в плен во время оккупации Карабаха. Мне довелось стать свидетелем тех ужасов, которые они совершали. Я был на расстоянии 300 метров от того места, 8 часов простояв в снегу. Но ничего уже нельзя было сделать. Я видел много зверств, но то, что делал Хачатурян, это невозможно даже описать», – сказал он.

Отметим, что следствие по уголовному делу, возбужденному органами Военной прокуратуры Азербайджана по соответствующим статьям Уголовного кодекса по фактам геноцида, депортации азербайджанцев, уничтожения незаконными армянскими вооруженными формированиями 22 декабря 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района многочисленного имущества, принадлежавшего сельским жителям и государству, продолжается.

Следствием установлено, что в указанный день гражданин Азербайджана Хачатурян Вагиф Черкезович (1955 года рождения), родившийся и живший в селе Бадара Аскеранского района, работавший водителем на автотранспортном предприятии города Ханкенди, и другие лица армянской национальности с целью убийства на этнической почве азербайджанцев, проживавших в селе Мешали, используя различные виды оружия, в том числе огнестрельное оружие и боевые пехотные машины, совершив вооруженное нападение на данное село, убили 25 азербайджанцев, ранили 14, изгнали 358 азербайджанцев из мест законного проживания. Кроме того, Хачатурян Вагиф Черкезович и другие лица в предварительном сговоре, уничтожая и повреждая имущество, принадлежащее государству и сельским жителям, причинили материальный ущерб на общую сумму 5 496 900 манатов. В связи с возникновением достаточных оснований для предъявления обвинения было принято постановление о привлечении Вагифа Хачатуряна в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджана.

В связи с тем, что его местонахождение не было известно следствию, он был объявлен в международный розыск и 12 ноября 2013 года постановлением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста. В результате проведенных розыскных мероприятий Вагиф Хачатурян был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы Азербайджана на погранично-пропускном пункте «Лачин» на азербайджано-армянской границе 29 июля 2023 года при попытке выехать в Республику Армения с целью лечения при посредничестве Международного комитета Красного Креста.