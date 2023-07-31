Соучастник российской агрессии Иран поддержал мирные инициативы по Украине

138 Просмотров

Власти Ирана приветствуют любые инициативы, направленные на политическое урегулирование конфликта в Украине, в том числе соответствующие переговоры, которые планируются в Саудовской Аравии.

Об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи.

«Мы приветствуем любые действия и инициативы, которые позволят достичь политического урегулирования украинского кризиса», – заявил он, комментируя информацию о мирных переговорах, которые ожидаются в начале августа в саудовском городе Джидда. Слова дипломата приводит иранское агентство Fars.