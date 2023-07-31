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ВСУ удваивают силы для прорыва российской обороны

ВСУ удваивают силы для прорыва российской обороны

Телеканал CNN сообщил, что вооруженные силы Украины «удваивают усилия по прорыву» оккупантов на юге в рамках контрнаступления. Ранее российская сторона сообщала об активизации ВСУ на запорожском направлении.

Подтверждение информации об отправке батальонов и бригад полного состава украинских военных может означать новый этап контрнаступления, пишет CNN со ссылкой на эксперта Института изучения войны Джорджа Барроса. Один батальон ВСУ — примерно 800 человек, бригада — 3 тыс. человек.

Джордж Баррос заявил, что прежние попытки ВСУ прорвать российскую оборону не удались, поскольку они сталкивались с «многоуровневой линией защиты», танковыми ловушками и плотными минными полями.

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ВСУ удваивают силы для прорыва российской обороны
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ВСУ удваивают силы для прорыва российской обороны

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