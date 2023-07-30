Скончался азербайджанский пограничник

438 Просмотров

Скончался солдат Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана. Об этом говорится в сообщении ГПС.

Согласно информации, 30 июля в 17:10 военнослужащий срочной действительной военной службы пограничных войск Государственной пограничной службы солдат Гурбанов Саид Омар оглу, возвращаясь со службы в пограничном наряде на пограничной заставе, где он проходил службу, внезапно почувствовал недомогание.

«Несмотря на оказание первой помощи на месте и вызов медиков из близлежащего населенного пункта, спасти жизнь военнослужащему не удалось. Факт расследуется совместно с сотрудниками военной прокуратуры», – отмечается в сообщении.