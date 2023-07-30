Рустамзаде: Типичный пример – наша война в Карабахе |
В Баку стартовал Кубок мира по шахматам |
Президент Алиев проинформировал Блинкена об армянских провокациях |
Представители МККК посетили в Баку Хачатуряна |
Состоялась торжественная церемония открытия учений UZAZ-2023 (фото) |
Бабаджанян анонсировал диалог Баку-Ханкенди в Европе |
Гаджизаде отреагировал на клевету Армении |
МИД: Азербайджан продолжит задерживать армянских бандитов |
В столичном регионе похолодает |
Главное Общество

Алышов: Хачатурян вместе с другими боевиками сжег моего ученика (фото)

Алышов: Хачатурян вместе с другими боевиками сжег моего ученика (фото)

Армянские боевики, среди которых был и Вагиф Хачатурян, сожгли моего ученика прямо в здании школы.

Об этом сказал бывший директор сельской школы Мешали Алыш Алышов. По его словам, даже то этих событий армяне неоднократно проявляли неприязнь к жителям села.

«После начала войны армяне регулярно подвергали село обстрелу. Однажды во время урока они ударили по школе ракетами, были пострадавшие. Здание школы серьезно пострадало», – приводит «Репорт» слова А.Алышова.

Он подчеркнул, что утром 23 декабря 1991 года армянские солдаты атаковали село, обстреляв его с трех направлений. А.Алышов, который в то время был директором школы и заместителем командира отряда самообороны, поделился воспоминаниями о тех трагических событиях.

«У нас было всего 11 учебных автоматов и несколько охотничьих ружей. Вместе с нами отбивались 10 солдат, пришедших защищать деревню. Армяне безостановочно обстреливали село и с особой жестокостью убивали наших ни в чем не повинных мирных жителей. Они устроили резню стариков, женщин и детей. В здании школы был сожжен один из моих учеников, 14-летний Аллахвердиев Видади Мусул оглы, который учился в 7-м классе. Его отец руками собрал прах сына и предал земле на кладбище в Лачыне. Одним из лидеров армянской вооруженной группировки был Вагиф Хачатурян. Он был и убийцей, и грабителем. Он врывался в дома убитых жителей и присваивал деньги, драгоценности и другие предметы обихода. Тогда он взял с собой в заложники одного из жителей деревни. Позже мы узнали, что молодой человек по имени Барат сумел спастись, выбросившись из автомобиля», – добавил Алыш Алышов.

Он также сказал, что испытал чувство гордости, когда узнал о задержании Хачатуряна.

«Слава Всевышнему, что преступник задержан и понесет наказание согласно законодательству. Желаю, чтобы и другие преступники были привлечены к ответственности», – подчеркнул он.

Теги:
Из этой рубрики
Алышов: Хачатурян вместе с другими боевиками сжег моего ученика (фото)
Общество

Алышов: Хачатурян вместе с другими боевиками сжег моего ученика (фото)

2023/07/30, 19:56
Представители МККК посетили в Баку Хачатуряна
Общество

Представители МККК посетили в Баку Хачатуряна

2023/07/30, 18:23
Житель Уджара: Вагиф вылил мне на голову чайник с кипятком
Общество

Житель Уджара: Вагиф вылил мне на голову чайник с кипятком

2023/07/30, 17:45
Замина Алиева: Армяне заживо сожгли моего отца, мать и сестру (фото)
Общество

Замина Алиева: Армяне заживо сожгли моего отца, мать и сестру (фото)

2023/07/30, 17:31
Суицид в Уджарском районе
Общество

Суицид в Уджарском районе

2023/07/30, 16:30
В Огузском районе произошел подземный толчок
Общество

В Огузском районе произошел подземный толчок

2023/07/30, 15:57
Тяжелая автоавария произошла в Кюрдамире, два человека погибли
Общество

Тяжелая автоавария произошла в Кюрдамире, два человека погибли

2023/07/30, 15:16
В столичном регионе похолодает
Общество

В столичном регионе похолодает

2023/07/30, 14:23
Вагиф Хачатурян помещен в одну из клиник в Баку, заявили в МИД Азербайджана
Общество

Вагиф Хачатурян помещен в одну из клиник в Баку, заявили в МИД Азербайджана

2023/07/30, 13:56