В Баку стартовал Кубок мира по шахматам

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Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов и президент Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович открыли Кубок мира, начавшийся сегодня в Баку.

Министр сделал первый ход в партии между Иваном Чепариновым (Болгария) и Юсефом Аль-Ассади (Ливия). Эта встреча была выбрана не случайно, так как Чепаринов обладает самым высоким рейтингом из участников первого круга, сообщает «Азериспорт».

В свою очередь, Дворкович открыл турнир в женской секции первым ходом во встрече между Элин Роэберс (Нидерланды) и Ямамой Аль-Файядд (Ирак). Роэберс также является самой рейтинговой шахматисткой первого круга.

Турнир пройдет с 30 июля по 24 августа 2023 года.

В соревнованиях принимают участие 206 человек, в том числе почти все ведущие шахматисты мира, включая чемпиона мира Магнуса Карлсена.

Сборную Азербайджана на чемпионате представляют 17 шахматистов.

Сильнейшие гроссмейстеры разыграют призовой фонд в размере $1834000. Победитель получает $110 тысяч долларов.