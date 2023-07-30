Житель Уджара: Вагиф вылил мне на голову чайник с кипятком

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Житель Уджара, раненый и взятый в плен во время Первой карабахской войны и через некоторое время вернувшийся из плена, рассказал о пытках, причиненных ему армянином по имени Вагиф, задержанным вчера на Лачинском КПП.

Маил Магомедали Мамедов, житель Уджарского района, 1971 года рождения, в 1990 году добровольно ушел воевать в Карабах и участвовал в боях. Он попал в плен в раненом состоянии. Через некоторое время его обменяли на армянских пленных и вернули на родину, уточняет АПА.

Маил Мамедов говорит, что узнал армянина по имени Вагиф, задержанного вчера на Лачинском КПП, и что этот Вагиф причинил ему неимоверные пытки:

«В плену я подвергся неимоверным пыткам. Но больше всех меня истязал Вагиф. Он вылил мне на голову чайник с кипятком. Из-за горячей воды у меня кожа полностью сошла с головы. Но этого ему показалось мало, и он нагрел заранее приготовленный железный крест в дровяной печи и прижал его к моей груди. Вообще именно Вагиф, которого задержали на блокпосту, больше всех пытал азербайджанцев во время плена. Я узнал его, как только увидел вчера по телевизору. И пытки, которые он устроил мне, снова всплыли перед моими глазами. Я еще не пришел в себя после того, как увидел его по телевизору».

Отметим, что вчера на Лачинском КПП был задержан Вагиф Черкезович Хачатрян (1955 г.р.), уроженец села Бадара Аскеранского района и проживающий в этом селе, который подвергал неимоверным пыткам азербайджанских пленных.