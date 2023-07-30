Регионы Азербайджана накрыли грозы и ливни

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Национальная служба гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана представила информацию о фактических погодных условиях, наблюдавшихся на территории республики.

Согласно информации, 30 июля в некоторых горных и предгорных районах прошли грозы и ливни.

Количество выпавших осадков в Балакене (Балакенчай) составило 36 мм, Астаре – 34 мм, Мингячевире – 7 мм, Гёйгёле – 6 мм, Лерике, Ярдымлы, Грызе, Гахе, Огузе, Габале, Шеки, Гяндже, Шахдаге, Шамахы, Гусаре, Хачмазе, Губе, Гёйчае, Геранбое, Билясуваре Шамкире, Дашкесане, Хыналыге, Лянкяране – до 5 мм. В Балакене выпал град.

В течение дня 29 июля в Нефтчале, Нафталане северо-западный ветер усилился до 20 м/с, в Бейлагане – 18 м/с, в Тертере – 16 м/с, в Ширване – 15 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове – 25 м/с. По данным станции Нефтяные камни, высота волны в море достигла 3,4 метра.