Гаджизаде отреагировал на клевету Армении |
МИД: Азербайджан продолжит задерживать армянских бандитов |
В столичном регионе похолодает |
Вагиф Хачатурян помещен в одну из клиник в Баку, заявили в МИД Азербайджана |
Сербское телевидение: С завершением войны в Карабахе опасность не миновала (видео) |
РТС: Вся Европа, в том числе и Сербия, рассчитывает на Азербайджан (видео) |
АНОНС Эксклюзивное интервью экс-советник Путина Илларионова телеграм-каналу Minval—LIVE |
В тяжелом ДТП в Турции погибли 7 человек |
Заявление азербайджанской диаспоры в связи с ситуацией вокруг Лачинской дороги |
Главное Общество

Регионы Азербайджана накрыли грозы и ливни

Регионы Азербайджана накрыли грозы и ливни

Национальная служба гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана представила информацию о фактических погодных условиях, наблюдавшихся на территории республики.

Согласно информации, 30 июля в некоторых горных и предгорных районах прошли грозы и ливни.

Количество выпавших осадков в Балакене (Балакенчай) составило 36 мм, Астаре – 34 мм, Мингячевире – 7 мм, Гёйгёле – 6 мм, Лерике, Ярдымлы, Грызе, Гахе, Огузе, Габале, Шеки, Гяндже, Шахдаге, Шамахы, Гусаре, Хачмазе, Губе, Гёйчае, Геранбое, Билясуваре Шамкире, Дашкесане, Хыналыге, Лянкяране – до 5 мм. В Балакене выпал град.

В течение дня 29 июля в Нефтчале, Нафталане северо-западный ветер усилился до 20 м/с, в Бейлагане – 18 м/с, в Тертере – 16 м/с, в Ширване – 15 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове – 25 м/с. По данным станции Нефтяные камни, высота волны в море достигла 3,4 метра.

Теги:
Из этой рубрики
Тяжелая автоавария произошла в Кюрдамире, два человека погибли
Общество

Тяжелая автоавария произошла в Кюрдамире, два человека погибли

2023/07/30, 15:16
В столичном регионе похолодает
Общество

В столичном регионе похолодает

2023/07/30, 14:23
Вагиф Хачатурян помещен в одну из клиник в Баку, заявили в МИД Азербайджана
Общество

Вагиф Хачатурян помещен в одну из клиник в Баку, заявили в МИД Азербайджана

2023/07/30, 13:56
Регионы Азербайджана накрыли грозы и ливни
Общество

Регионы Азербайджана накрыли грозы и ливни

2023/07/30, 13:01
Заявление азербайджанской диаспоры в связи с ситуацией вокруг Лачинской дороги
Общество

Заявление азербайджанской диаспоры в связи с ситуацией вокруг Лачинской дороги

2023/07/30, 11:18
В столичном метро прошли учения МЧС (фото, видео)
Общество

В столичном метро прошли учения МЧС (фото, видео)

2023/07/30, 11:03
Посол Хазар Ибрагим встретился в Детройте с азербайджанцами (фото)
Общество

Посол Хазар Ибрагим встретился в Детройте с азербайджанцами (фото)

2023/07/30, 09:41
ГЭЦ проведет вступительные экзамены в военные лицеи
Общество

ГЭЦ проведет вступительные экзамены в военные лицеи

2023/07/30, 09:12
Выживший в Мешалинском геноциде рассказал о зверствах армян (видео)
Общество

Выживший в Мешалинском геноциде рассказал о зверствах армян (видео)

2023/07/29, 23:23