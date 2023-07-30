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Казахстан опроверг отправку военной техники в Россию

Казахстан опроверг отправку военной техники в Россию

Власти Казахстана опровергли слухи об отправке военной техники в Россию.

«Касательно распространяемой в социальных сетях информации о транспортировке военной техники в Россию. Сведения о, якобы, отправке казахстанской военной техники в Российскую Федерацию не соответствуют действительности. Данная военная техника не имеет отношения к Республике Казахстан, является собственностью третьей страны и в рамках международных договоренностей направлялась для проведения планового ремонта в Россию через территорию Казахстана», – говорится в сообщении министерства обороны Казахстана.

В Минобороны просят казахстанцев не реагировать на непроверенные материалы и доверять только официальным источникам.

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