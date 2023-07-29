Война в Украине закончится через 17 месяцев?

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Украине потребуется 17 «или еще какое-то количество месяцев», чтобы завершить войну с Россией, заявил «24 каналу» советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Мы же с вами осознаем, что 17 месяцев или еще какое-то количество месяцев, которые нам понадобятся для того, чтобы довести эту войну до конца, будут однотипными», — сказал Подоляк.

Срок в 17 месяцев истекает в январе 2025 года. Как обращает внимание «Страна», в этом месяце должна состояться инаугурация нового президента США, которого будут избирать в ноябре 2024 года.