Азербайджанские теннисисты обыграли сборную Армении

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Азербайджанские теннисисты обыграли сборную Армении на турнире «Кубок Дэвиса» в Черногории.

Cборная Азербайджана была представлена в 4-й группе соревнований. Наша команда в составе Кянана Гасымова и Сафара Расулова проиграла Косово, но позже обыграла Албанию и Исландию и вышла в следующий раунд.

В этом раунде азербайджанские теннисисты встретились со сборной Армении. Сафар Расулов обыграл своего соперника со счетом 6:4 и 6:2, а Кянан Гасымов победил со счетом 6:3 и 6:2.

После этого успеха Азербайджан вышел в 3-ю группу.