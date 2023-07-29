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США объявили о предоставлении Тайваню военной помощи в размере $345 млн

США объявили о предоставлении Тайваню военной помощи в размере $345 млн

США объявили о предоставлении Тайваню военной помощи в размере $345 млн. Указ об этом подписал президент Джо Байден, написал 28 июля сайт Белого дома.

В документе указано, что Государственный департамент США может выделить соответствующую сумму.

«Я делегирую государственному секретарю полномочия… распорядиться о выделении до $345 млн на товары и услуги оборонного назначения министерства обороны, а также на военное образование для оказания помощи Тайваню», – говорится в указе.

О том, что США готовятся объявить о предоставлении Тайваню военной помощи на сумму более $300 млн, 28 июля со ссылкой на двух американских чиновников сообщило Reuters.

Источники говорили, что кроме прочего, в пакет могут войти разведывательные беспилотники MQ-9, хотя США еще «прорабатывают детали снятия с беспилотников некоторого современного оборудования, доступ к которому имеют только американские ВВС», писало агентство.

Associated Press утверждало со ссылкой на американских чиновников, что пакет помощи включает переносные системы противовоздушной обороны, огнестрельное оружие и ракеты, а также средства разведки.

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