Украинским шахматистам рекомендовали не пожимать руки соперникам из России и Беларуси

139 Просмотров

Федерация шахмат Украины рекомендовала членам сборной страны не пожимать руки соперникам из России и Беларуси независимо от того, под каким флагом они играют, говорится в соцсетях организации.

Членам ФШУ рекомендовали в выступлениях в СМИ напоминать общественности, что «война против Украины и ее народа продолжается Россией и беларусами; большое количество россиян и беларусов, включая шахматистов, либо поддерживают власть своих стран, либо молча наблюдают за убийствами и геноцидом украинцы». Также организация выступила против того, что Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) возглавляет россиянин Аркадий Дворкович.

«Не допустим шахматистов из России и Беларуси играть в официальных турнирах в любом статусе, пока их государства и граждане совершают или поддерживают акты терроризма на Украине», — пишет федерация.

Cкандал вокруг того, что украинская фехтовальщица отказалась пожимать руку сопернице-россиянке, которая выступала под нейтральным флагом, не утихает уже который день. Сперва украинскую спортсменку Ольгу Харлан дисквалифицировали с соревнования, а вчера — автоматически квалифицировали на Олимпиаду-2024. Позднее международная федерация фехтования отменила обязательное рукопожатие.