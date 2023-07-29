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Опровергнут миф о пользе 8-часового сна

Опровергнут миф о пользе 8-часового сна

Профессор Даниэль Либерман из Гарвардского университета поделился интересной информацией о том, сколько времени нам действительно нужно спать, чтобы быть полностью отдохнувшими. Многие считают, что взрослым необходимо спать ровно восемь часов каждую ночь, но профессор утверждает, что это не совсем верно, пишет Daily Mail.

Он привел пример людей, которые отказались от использования гаджетов, телевизора и даже электрического света. Когда на них установили специальные датчики для измерения сна, выяснилось, что они спят всего шесть или семь часов в сутки, и им этого достаточно для хорошего отдыха.

Профессор объяснил, что свет, долгий просмотр ТВ или использование телефонов перед сном мешает нам спать нормальное количество времени, пишет Planeta Today. Он утверждает, что исследования показали, что если мы не проводим долгие часы перед экранами смартфонов или телевизоров, то нам потребуется меньше времени для сна.

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