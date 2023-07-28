Ильхам Алиев уволил Лятифова, Бадалова, Мамедова и Гасымова (обновлено)

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18:10 Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился освободить Халика Рафи оглу Мамедова от должности вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана. Об этом сообщает «Азертадж».

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18:08 Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился освободить Бадала Шамиль оглу Бадалова от должности вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана. Об этом сообщает «Азертадж».

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17:21 Яшар Лятифов и Сулейман Гасымов освобождены от должностей вице-президентов Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Распоряжение об этом подписал президент Ильхам Алиев.