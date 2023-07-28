Трампу предъявили еще одно обвинение по делу о секретных бумагах

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В отношении экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа было выдвинуто еще одно обвинение по делу о секретных бумагах.

Об этом говорится в документе, который поступил в электронную базу суда Южного округа штата Флорида.

«Дональд Трамп обвиняется еще по одному пункту – в незаконном хранении оборонной информации», – написано в заявлении.

Также сообщается, что в деле появился новый обвиняемый. Его зовут Карлос Де Оливейра, и ему вменяют попытку уничтожения записей с камер видеонаблюдения вместе с другим фигурантом – Уолтером Наутой. Таким образом они препятствовали правосудию.

Вместе с этим Де Оливейра обвиняется в даче ложных показаний и помощи Науте в транспортировке коробок с секретными бумагами в поместье Трампа.