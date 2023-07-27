В Габале стартовал XIII Международный музыкальный фестиваль

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Сегодня в Габале стартовал XIII Международный музыкальный фестиваль.

Фестиваль, который продлится до 2 августа, проводится при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, сообщает АПА.

В Габалинском Международном музыкальном фестивале, посвященном 100-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева, наряду с участниками из Азербайджана примут участие также всемирно известные музыканты-исполнители и дирижеры, музыкальные коллективы из Великобритании, Эстонии, Литвы, Польши, России и Турции.