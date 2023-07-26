Оружие для Армении — теперь из Индии. Через Иран (видео) |
ГПС Азербайджана: Армения планирует провокацию у ППП «Лачин» (видео, обновлено) |
Генассамблея ООН приняла осуждающую надругательство над священными книгами резолюцию |
Зеленский: Хорошие новости с применением украинских дронов будут чаще |
Торговый оборот между Азербайджаном и Турцией превысил $6 млрд |
Байрамов отверг заявления о гуманитарной ситуации в регионе |
Лавров анонсировал встречу лидеров Азербайджана, России и Армении |
Лавров заявил, что вопрос о правах карабахских армян должен решаться в контексте территориальной целостности Азербайджана |
Генпрокуратура проводит операцию в БТА |
Главное Важно

Почему бы Тайво Клаару не обратиться к армянам Карабаха с призывом об интеграции?

Почему бы Тайво Клаару не обратиться к армянам Карабаха с призывом об интеграции?

О политике двойных стандартов международных авторитетных организаций сказано и написано немало слов. Более того, Азербайджан испытал на себе дискриминационный подход авторитетного мирового сообщества в вопросе оценки действий. В период почти 30-летней оккупации Карабаха Азербайджан в одиночку боролся с политикой двойных стандартов. И только после начала крупномасштабного вторжения России в Украину западные политики пришли к недопустимости нарушения границ на постсоветском пространстве. До этого даже на аннексию Крыма на Западе закрывали глаза.

В случае с Азербайджаном все было иначе. Столкнувшись с реальностью, освобождением Азербайджаном оккупированных Арменией территорий, Запад не смог ничего противопоставить, однако начал оказывать давление на Баку окольными методами. Сегодня вопрос давления перешел в новую плоскость. Теперь западные силы тычут нарративами Армении о «правах армян Карабаха», когда за 30 лет о правах азербайджанских беженцев, изгнанных из Армении, в Европе никто ни разу не вспомнил.

В своем последнем статусе в Twitter спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тайво Клаар написал, что «Международный комитет красного креста (МККК) должен свободно действовать в Нагорном Карабахе».

Но позвольте, с какой стати МККК должен работать в соответствии с требованиями армянской стороны, причем на азербайджанской земле?

Требования Азербайджана более чем ясны. Баку предлагает армянам Карабаха интеграцию в азербайджанское сообщество. Но некоторые силы противятся этому, превратив европейских политиков в инструмент своей пропаганды и выдумав историю о «гуманитарном кризисе».

Почему бы господину Клаару не написать твиты с обращением к армянам Карабаха и призывом интегрироваться в азербайджанское сообщество?

Баку, в свою очередь, предлагает МККК открыть свой офис в Барде, развернуть работу в Агдаме, с полным обеспечением медицинского обслуживания и беспрепятственно пользоваться электричеством и газом Азербайджана, что намного дешевле обойдется. Потому что тарифы на свет и газ в Азербайджане ниже, чем в Армении. Но предложения Азербайджана игнорируются, а нежелание армян облегчить себе жизнь воспринимается так называемыми посредниками как «гуманитарная катастрофа».

Ниджат Гаджиев

Теги:
Из этой рубрики
Почему бы Тайво Клаару не обратиться к армянам Карабаха с призывом об интеграции?
Важно

Почему бы Тайво Клаару не обратиться к армянам Карабаха с призывом об интеграции?

2023/07/26, 15:50
Стоит ли нам доверять Лаврову?
Важно

Стоит ли нам доверять Лаврову?

2023/07/26, 13:08
ГПС Азербайджана: Армения планирует провокацию у ППП "Лачин" (видео, обновлено)
Важно

ГПС Азербайджана: Армения планирует провокацию у ППП «Лачин» (видео, обновлено)

2023/07/26, 12:05
Мэтью Расселл Ли раскрыл мошенническую схему распила средств в ЮНЕСКО, за которой стоит Одри Азуле
Важно

Мэтью Расселл Ли раскрыл мошенническую схему распила средств в ЮНЕСКО, за которой стоит Одри Азуле

2023/07/25, 16:30
Сенсация: МККК призвал армянских политиков согласиться на транзит через Агдам
Важно

Сенсация: МККК призвал армянских политиков согласиться на транзит через Агдам

2023/07/25, 14:18
Россия «надувает щеки»… и дает задний ход
Важно

Россия «надувает щеки»… и дает задний ход

2023/07/18, 10:32
Зачем премьеру Асадову понадобился дешевый пиар?
Важно

Зачем премьеру Асадову понадобился дешевый пиар?

2023/07/15, 18:24
В Брюсселе завершились переговоры Алиева, Пашиняна и Мишеля (фото и видео)
Важно

В Брюсселе завершились переговоры Алиева, Пашиняна и Мишеля (фото и видео)

2023/07/15, 17:51
ВОЗ признала подсластитель «аспартам» канцерогеном, вызывающим рак
Важно

ВОЗ признала подсластитель «аспартам» канцерогеном, вызывающим рак

2023/07/14, 16:51