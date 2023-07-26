Почему бы Тайво Клаару не обратиться к армянам Карабаха с призывом об интеграции?

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О политике двойных стандартов международных авторитетных организаций сказано и написано немало слов. Более того, Азербайджан испытал на себе дискриминационный подход авторитетного мирового сообщества в вопросе оценки действий. В период почти 30-летней оккупации Карабаха Азербайджан в одиночку боролся с политикой двойных стандартов. И только после начала крупномасштабного вторжения России в Украину западные политики пришли к недопустимости нарушения границ на постсоветском пространстве. До этого даже на аннексию Крыма на Западе закрывали глаза.

В случае с Азербайджаном все было иначе. Столкнувшись с реальностью, освобождением Азербайджаном оккупированных Арменией территорий, Запад не смог ничего противопоставить, однако начал оказывать давление на Баку окольными методами. Сегодня вопрос давления перешел в новую плоскость. Теперь западные силы тычут нарративами Армении о «правах армян Карабаха», когда за 30 лет о правах азербайджанских беженцев, изгнанных из Армении, в Европе никто ни разу не вспомнил.

В своем последнем статусе в Twitter спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тайво Клаар написал, что «Международный комитет красного креста (МККК) должен свободно действовать в Нагорном Карабахе».

Но позвольте, с какой стати МККК должен работать в соответствии с требованиями армянской стороны, причем на азербайджанской земле?

Требования Азербайджана более чем ясны. Баку предлагает армянам Карабаха интеграцию в азербайджанское сообщество. Но некоторые силы противятся этому, превратив европейских политиков в инструмент своей пропаганды и выдумав историю о «гуманитарном кризисе».

Почему бы господину Клаару не написать твиты с обращением к армянам Карабаха и призывом интегрироваться в азербайджанское сообщество?

Баку, в свою очередь, предлагает МККК открыть свой офис в Барде, развернуть работу в Агдаме, с полным обеспечением медицинского обслуживания и беспрепятственно пользоваться электричеством и газом Азербайджана, что намного дешевле обойдется. Потому что тарифы на свет и газ в Азербайджане ниже, чем в Армении. Но предложения Азербайджана игнорируются, а нежелание армян облегчить себе жизнь воспринимается так называемыми посредниками как «гуманитарная катастрофа».

Ниджат Гаджиев