Пассажир авиакомпании Turkish Airlines совершил суицид в туалете самолета

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Самолёт турецкой авиакомпании Turkish Airlines совершил вынужденную посадку в столице Алжира из-за суицида одного из пассажиров на борту рейса из Стамбула в Марракеш.

Как сообщает авиакомпания, экипаж заподозрил неладное после того, как пассажир зашёл в туалет и долго не выходил оттуда.

Дверь в туалетную комнату взломали, пассажира вытащили, однако спасти его уже не удалось. Самолёт совершил экстренную посадку, медики констатировали смерть.

После проведения необходимых процедур борт продолжил рейс.

Ранее пассажирский самолёт Boeing-737 из Сочи с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Шереметьево.