ЕС ввел новые санкции против Ирана за поставки беспилотников России

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Евросоюз опубликовал в «Официальном журнале ЕС» решение о создании нового санкционного режима против Ирана «за военные поставки России и Сирии», которое было принято главами МИД 27 стран ЕС на прошлой неделе.

«Запрещено прямо или косвенно продавать, поставлять, передавать или экспортировать товары и технологии, которые могут способствовать расширению возможностей Ирана по производству беспилотных летательных аппаратов, любым физическим, юридическим лицам в Иране для использования в Иране вне зависимости от того, имеют они или нет происхождение ЕС», – отмечается в документе.