Будет ускорено строительство автомобильного моста над Астарачай между Азербайджаном и Ираном

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В ближайшие четыре месяца ожидается завершить строительство и ввести в эксплуатацию новый автомобильный мост над Астарачай между Азербайджаном и Ираном.

Соответствующая договоренность достигнута в ходе телефонного разговора между вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым и министром дорог и градостроительства Ирана Мехрдадом Базирпашем, сообщает Mehr.

Мост протяженностью 89 метров, шириной 30 метров объединяет международные транзитные магистрали двух стран (автодорога Баку-Решт-Газвин).

Стороны также подчеркнули ускорение подготовительных работ для ввода в эксплуатацию Худаферинской ГЭС в ближайшее время.