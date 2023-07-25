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Будет ускорено строительство автомобильного моста над Астарачай между Азербайджаном и Ираном

Будет ускорено строительство автомобильного моста над Астарачай между Азербайджаном и Ираном

В ближайшие четыре месяца ожидается завершить строительство и ввести в эксплуатацию новый автомобильный мост над Астарачай между Азербайджаном и Ираном.

Соответствующая договоренность достигнута в ходе телефонного разговора между вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым и министром дорог и градостроительства Ирана Мехрдадом Базирпашем, сообщает Mehr.

Мост протяженностью 89 метров, шириной 30 метров объединяет международные транзитные магистрали двух стран (автодорога Баку-Решт-Газвин).

Стороны также подчеркнули ускорение подготовительных работ для ввода в эксплуатацию Худаферинской ГЭС в ближайшее время.

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