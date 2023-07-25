Пашинян в образе уличного попрошайки клянчит у Парижа поддержку

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Никол Пашинян, клинический трус и тупица, решил выступить со статьей во французской Le Monde. Конечно, в газетном тексте нет бесчисленных «эээ». «ааа», «ммм» и прочих перлов косноязычия. И сей, пардон, недоумок решил, что, в отличие от устного английского языка, на письменном французском он не опозорится. Увы и ах.

Особенности речи и косноязычие ещё можно было как-то замаскировать. А вот отсутствие внятных аргументов – уже нет. Ни на французском, ни на английском, ни на русском, ни на армянском. И тем более не получится «затереть» то, что Пашинян — патологический лгун с интеллектом ниже плинтуса. Впрочем, судите сами.

Сначала эта карикатура на премьера пытается уверить, будто бы «Лачинский коридор – единственная дорога, которая связывает армян Нагорного Карабаха с внешним миром…», пребывая в полной уверенности, что если он не скажет про Агдамскую дорогу, то про нее никто не вспомнит.

Затем верещит, будто «Азербайджан нарушает газо- и электроснабжение Карабаха», притом что и газ, и электричество Карабах получает из Армении. Перевирает решение Международного уголовного суда…И повторяет все свои известные «хотелки» про «создание международного механизма и гарантий со стороны международных партнеров для обеспечения безопасности и обеспечения выполнения обязательств».

Имей Никол Воваевич хоть чуточку мозгов, он бы понял, что, во-первых, договариваться надо с Азербайджаном, а не с Францией, Евросоюзом или еще кем-нибудь. Во-вторых, Азербайджан не согласится ни убрать ППП «Лачин», ни создать вожделенный «международный механизм». А посредники и внешние игроки, включая, кстати, Францию, в последнюю очередь будут думать об интересах Армении — они позаботятся о своих. А в-третьих, и «в-главных», за фразу «бакинские власти используют силу и угрозу дальнейшей военной эскалации для достижения своих ирредентистских целей. С этим нельзя мириться» придется ответить. По сути, Пашинян расписался в том, что у него опять две позиции — на переговорах по поствоенному урегулированию он обещает признать Карабах частью Азербайджана, а в текстах «для своих» просит помощи Франции в том, чтобы не позволить «бакинским властям» объединить страну.

Но при этом Пашинян — еще и и клинический трус. И, сидя в премьерском кресле, в самые решающие секунды делегирует все полномочия своим внешним покровителям. Вначале это была Россия. Теперь Франция. И судя по тому, что для коммуникации с Парижем Пашинян избрал статью в газете, а не встречу с президентом, делать скандальные заявления в поддержку армянской стороны в Париже как бы готовы, а вот реально помогать — не очень. И теперь Никол Пашинян в образе уличного попрошайки клянчит у Парижа поддержку — военную, дипломатическую, моральную, какую угодно. Главное, чтобы не самому нести ответственность за Армению, где он, прости Господи, глава правительства.

Ну и зачем вся эта истерика, топанье ногами и катание по полу? Лишний раз опозориться? Или в силу известного принципа Даннинга-Крюгера Пашинян не осознает своего интеллектуального убожества?

Впрочем, с этим пусть разбираются в самой Армении.

Отдел политики Minval.az