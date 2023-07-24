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Ильхам Алиев рассказал о своем увлечении спортом

Ильхам Алиев рассказал о своем увлечении спортом

Президент Ильхам Алиев прокомментировал видеоролик, на котором в день своего шестидесятилетия он сделал 15 подтягиваний.

«Я привык делать больше. Я показал это впервые. Когда я был моложе, я никогда не показывал этого, потому что считал естественным то, что молодой человек может многократно подтянуться на турнике. Почему я это сделал сейчас? Потому что хочу, чтобы наше молодое поколение поступало так же. Хочу сказать, что когда вам 60 лет и если у вас нет вредных привычек, если вы регулярно занимаетесь спортом, то это вам под силу. Так что, это было мое послание молодым: если они думают, что не смогут сделать это в 60 лет, они ошибаются. Они могут это сделать. Мог ли я подтянуться больше или нет? Может быть, да, но это было бы не очень приятное зрелище», – отметил президент в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

Президент также рассказал, что очень любит спорт и я занимался спортом в течение своей жизни:

«Правда, с определенными перерывами. К сожалению, я сначала забросил спорт, но потом возобновил. И когда я был молод, я очень активно занимался спортом. Когда же я бросил, а затем стал опять заниматься, то легко вернул былую форму».

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