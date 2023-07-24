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МИД Ирана призвал исламские страны вместе ответить на осквернение Корана

МИД Ирана призвал исламские страны вместе ответить на осквернение Корана

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи призвал исламские страны предпринять коллективные действия в ответ на осквернение Корана в Швеции.

«Исламским странам необходимо предпринять коллективные действия с использованием возможностей, имеющихся в рамках Организации исламского сотрудничества, ООН и Совета по правам человека, чтобы добиться необходимого сдерживания», – заявил он на пресс-конференции в Тегеране, комментируя ситуацию с надругательством над Кораном в Швеции. Слова дипломата приводит агентство Fars.

«Ни одна страна не должна использовать свои законы для оправдания оскорбления святынь и священного Корана», – продолжил Канани Чафи. Он также предложил исламским странам потребовать выдать тех, кто осквернил священную книгу мусульман, для судебного разбирательства.

Представитель МИД Ирана добавил, что в знак протеста Тегеран отложил прием нового посла Швеции. Канани Чафи отметил, что новый посол Ирана в королевстве уже был готов вылететь в Стокгольм и приступить к выполнению своих обязанностей, однако после акции с сожжением Корана было принято решение отложить его командировку.

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