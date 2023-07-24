МИД Ирана призвал исламские страны вместе ответить на осквернение Корана

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Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи призвал исламские страны предпринять коллективные действия в ответ на осквернение Корана в Швеции.

«Исламским странам необходимо предпринять коллективные действия с использованием возможностей, имеющихся в рамках Организации исламского сотрудничества, ООН и Совета по правам человека, чтобы добиться необходимого сдерживания», – заявил он на пресс-конференции в Тегеране, комментируя ситуацию с надругательством над Кораном в Швеции. Слова дипломата приводит агентство Fars.

«Ни одна страна не должна использовать свои законы для оправдания оскорбления святынь и священного Корана», – продолжил Канани Чафи. Он также предложил исламским странам потребовать выдать тех, кто осквернил священную книгу мусульман, для судебного разбирательства.

Представитель МИД Ирана добавил, что в знак протеста Тегеран отложил прием нового посла Швеции. Канани Чафи отметил, что новый посол Ирана в королевстве уже был готов вылететь в Стокгольм и приступить к выполнению своих обязанностей, однако после акции с сожжением Корана было принято решение отложить его командировку.