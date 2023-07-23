Стражи порядка провели в Азербайджане операцию против FETÖ, есть задержанные

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Расследование деятельности организации FETÖ в Азербайджане продолжается.

В частности, задержаны один из бывших лидеров FETÖ в Азербайджане Дойруш Джафаров, отвечающий за финансовые дела организации Гумрах Абдурахманов, директор центра под названием «Юрд» Руслан Алиев и отвечающий за организационные вопросы Анар Алиев, сообщает Yeni Şafak.

Члены FETÖ были арестованы судом, в который их доставили.

Установлено, что они долгое время вели пропаганду FETÖ в образовательных и учебных центрах в Азербайджане и привлекали в организацию молодых людей.

По возбужденному уголовному делу заявлено, что продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению и задержанию других участников движения.

Этими мероприятиями был нанесен серьезный удар по FETÖ, пытавшейся закрепиться в Азербайджане.