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В Кяльбаджаре военный грузовик попал в ДТП, есть погибший и пострадавший

В Кяльбаджаре военный грузовик попал в ДТП, есть погибший и пострадавший

В Кяльбаджарском районе грузовой автомобиль с военнослужащими попал в ДТП, в результате чего один человек погиб, еще один пострадал.

Об этом сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Азербайджана.

Согласно информации, 22 июля 2023 года автомобиль марки «МАЗ», принадлежащий №-ской воинской части Министерства обороны, попал в ДТП, в результате чего старший солдат Алиев Эмин Эльдениз оглу скончался, а лейтенант Гусейнов Али Ильяс оглу получили ранения различной степени тяжести.

Сотрудники Кяльбаджарской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана провели осмотр места происшествия, в качестве вещественных доказательств были изъяты предметы, представляющие значение для дела, взяты показания и произведены другие действия.

В настоящее время в Кяльбаджарской военной прокуратуре продолжается расследование, в соответствии с требованиями законодательства будут приняты все необходимые меры.

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