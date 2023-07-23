В Украине задержали хакера, атаковавшего госучреждения Азербайджана

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В Черкасской области задержали хакера, который совершал атаки на серверы государственных учреждений Азербайджана.

Об этом говорится в Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины.

«Киберполиция Черкасской области разоблачила злоумышленника, который совершил DDoS-атаки на серверы государственных учреждений Республики Азербайджан», – сообщили в МВД.

По данным правоохранителей, разоблачили хакера в рамках выполнения запроса на оказание международной правовой помощи.

Атаки черкасского хакера привели к умышленному препятствованию работе компьютерной системы инфраструктуры объекта государственного значения.

«Во время проведения обыска у 40-летнего подозреваемого правоохранители изъяли компьютерное и сетевое оборудование, цифровые накопители и мобильные телефоны», – добавили в полиции.

Сейчас продолжается проверка, устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.