Алиев об открытии IRNA Azeri: Лучший способ – это информировать аудиторию в Иране о реальном положении дел в Азербайджане

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, какое влияние окажет на усиление отношений между Баку и Тегераном начало деятельности IRNA Azeri в нашей стране.

«Надеюсь, что IRNA Azerbaijan обязательно внесет свой вклад в укрепление отношений между нашими странами. Потому что ответственные СМИ всегда должны способствовать укреплению отношений между соседними странами», – сказал Ильхам Алиев на церемонии открытия Шушинского глобального медиафорума на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции».

По словам президента, лучший способ — это информировать аудиторию в Иране о реальном положении дел в Азербайджане, о процессе восстановления Карабаха и Восточного Зангезура.

«Конечно, думаю, что будет очень хорошо, если больше людей в Иране будут знать о реальном положении дел во время Второй Карабахской войны и после нее, особенно в связи с повесткой дня Азербайджана по широкому региональному сотрудничеству в этом регионе», – отметил Ильхам Алиев.