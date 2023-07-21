Ильхам Алиев поблагодарил дружественные страны Центральной Азии

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции» поблагодарил дружественные и братские страны Центральной Азии за оказанную поддержку.

Отметив, что в Физулинском районе Узбекистаном строится школа, а Казахстаном – центр искусств, глава государства сказал, что строительство обоих объектов продолжается. Об этом сообщает «Азертадж».

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что школа должна быть готова к августу, а центр творчества молодежи – к концу года. «Это символы поддержки, и именно столько поддержки мы получили из-за границы после войны. Должен отметить, что это был очень важный жест и пример солидарности».

«Сотрудничество Азербайджана со странами Центральной Азии в целом очень динамично», – добавил президент.

«Я посетил многие страны Центральной Азии в прошлом и в этом году. С визитами в Азербайджане побывали также президенты стран Центральной Азии. А к концу года мы ожидаем ещё больше визитов президентов дружественных стран», – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что сейчас Азербайджан активно работает над вопросами двусторонних инвестиций и торговли. «Мы создали Совместный инвестиционный фонд с Узбекистаном и с Кыргызстаном. Объем активов не очень большой, но зависит от наличия проектов. Объем фонда с Узбекистаном находится на уровне полумиллиарда долларов США, а с Кыргызстаном, — по-моему, 25 млн долларов США. Поскольку у нас пока нет проектов для реализации, эти фонды можно будет увеличить, и они будут увеличены», – отметил президент Ильхам Алиев.