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Президент Алиев: Права и безопасность армянского меньшинства в Карабахе будут защищены

Президент Алиев: Права и безопасность армянского меньшинства в Карабахе будут защищены

Мы пойдем по пути реинтеграции, готовы идти. Права и безопасность армянского меньшинства в Карабахе будут защищены в соответствии с нашей Конституцией.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции». Его слова приводит «Азертадж».

Отметив, что здесь, как и в других вопросах в Азербайджане, будет проявлена добрая воля, Президент сказал: «Азербайджан – многонациональная, многоконфессиональная страна. В этом наше богатство и сила. Представители различных этнических групп, всех групп, проживающих в Азербайджане, имеют одинаковые права, одинаковые обязанности, и их безопасность защищена на равном уровне. Почему какая-либо этническая группа должна быть исключением и иметь преимуществом перед другими? Я этого не понимаю. То есть это наш подход. Мы все еще надеемся, что часть здравомыслящих людей, живущих в Ханкенди, поймет, что такой подход бесперспективен».

Подчеркнув, что игнорировать Азербайджан невозможно, глава государства сказал, что должен восторжествовать здравый смысл.

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