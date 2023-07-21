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Алиев: Я сказал, что после этого не будет никаких приглашений

Алиев: Я сказал, что после этого не будет никаких приглашений

Мы неоднократно высказывали свою позицию по вопросу интеграции армянского населения Карабаха и демонстрировали максимальную конструктивность.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции». Его слова приводит «Азертадж».

«Однако сегодня хунта, которая удерживает «власть» в Карабахе, называет себя то «президентом», то «депутатом», то «министром». Это вызывает смех», – сказал глава государства, отметив, что в настоящее время они держат в заложниках проживающих там армян. Напомнив, что для налаживания контактов с представителями армян в Карабахе был назначен специальный представитель, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что они демонстративно отказались от этого.

Глава нашего государства также сказал: «Через некоторое время мы пригласили их еще раз. Дабы исключить какую-либо возможную ошибку, мы еще раз пригласили их. Мы в очередной раз услышали несогласие, услышали отказ. И я сказал, что после этого не будет никаких приглашений».

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