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Завтра Глобальный форум медиа начнет работу в Шуше 

Завтра Глобальный форум медиа начнет работу в Шуше 

22 июля в Шуше начнет свою работу Глобальный форум медиа на тему «Новые медиа в четвертой промышленной революции».

По данным Minval.az, более 250 гостей примут участие в работе глобального форума, в числе которых 120 представителей СМИ и официальные лица из 50 стран. В ходе сессий зарубежными и отечественными экспертами будет обсуждаться будущее СМИ – новые инструменты журналистики и коммуникации в эпоху цифровых технологий, инвестиции и потребления в медиа и др. В рамках глобального форума планируется также проведение выставок и тренингов. Работа форума продолжится и 23 июля.

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